歷經3年多的抗疫，中央流行疫情指揮中心在5月1日解編，新冠肺炎也從第五類法定傳染病改為第四類。前指揮官陳時中今出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」時透露，過去2年的5月都是特別辛苦的日子，去年受Omicron衝擊，4月初到5月多每天都幾萬人確診，再往前1年的5月，則實施了3級警戒，從5月9日到8月25日，耗時108天把本土疫情歸零，可以說是世界奇蹟，是靠著多人努力完成的。

在抗疫的1197天裡，陳時中擔任指揮官長達907天之久，他表示，1197天確實是個很長很長的日子，我們靠著對抗病毒、人與人之間的合作度過了。指揮官王必勝笑言，常常有人問他防疫做什麼，簡單來說就是「陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」。陳時中說，本來他希望由他宣布把口罩拿下，但是沒有撐到那麼久。

回想起過去2年的5月，都是特別辛苦的時候。陳時中表示，去年5月，受到Omicron的衝擊，從4月初到5月多，每天幾萬人確診，一直持續到7月多。再往前1年的4月30日，諾富特個案轉到集中檢疫所，5月9日實施2級警戒，5月19日實施3級警戒。

陳時中說，當時他們明確地做出不封城的決定，在3級警戒停下來，經過108天，把疫情控制住。從5月9日～8月25日，共耗時108天後歸零，真的可以說是世界奇蹟，這是靠著很多人的努力完成的，每一天都非常辛苦，但是我們度過了。

再往前1年的5月，是非常高興的1年，是每天數西瓜的日子。陳時中說，當時長達56天本土疫情歸零，在2020年6月7日實施防疫新生活，當時以為是真的步入新生活，但是252天後疫情再度開始，今日則真正迎來了防疫新生活，接下來要努力讓大家合作，讓台灣的經濟、民主更精進。