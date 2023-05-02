鐘綺改名後推出新歌〈你無孤單〉。（胤樂音樂提供）

鐘綺推出新歌〈你無孤單〉MV。（胤樂音樂提供）

新台語創作女聲鐘綺，曾以本名涂敏琦參賽第一屆《聲林之王》，擄獲許多死忠粉絲，賽後等待4年終於去年底推出首張台語專輯《空喙是…》，主打歌〈你無孤單〉是一首代表生命路上陪伴、療癒的歌曲，鐘綺表示：「無論生命中遇到什麼事情，希望大家在感到孤單的時候，都能找到一股力量，或聽我的歌感受到陪伴。」

〈你無孤單〉由鐘綺作詞作曲，她在學生時代曾遭遇霸凌，直到赴美唸書才獲得新生，她選擇歌唱事業後又遭遇重重困難，因此特別了解自我療癒的重要性，多首創作都充滿著對世界的愛，希望能告訴那些正處於低潮困境的人們：「你無孤單，老天爺總有一天會疼惜你！」

而〈你無孤單〉的MV主角，是一位因為畏懼社會眼光，而不敢公開自己性向的男孩，男孩不幸生了重病，決定在臨終前，在好友的支持下，做回真正的自己。鐘綺在MV中飾演「好友」的角色，這是她第一次嘗試演戲，不料拍攝當天正巧遇上寒流，拍攝地又在山區，讓穿著薄洋裝和夏季制服的她不停發抖，她敬業咬牙撐著不發抖，導演一喊卡就會有兩三個工作人員拿著大棉襖把她團團包圍，抱著她取暖，鐘綺說到：「當天真的被冷到有點懷疑人生，覺得演員真的太辛苦了，當歌手好幸福！」。

鐘綺回想起自己的學生生涯，因為遭遇霸凌，父母決定讓她到美國轉換環境，記得出國當天她一個人飛到美國，當地颱風來襲天候不佳，國內航班都取消，讓她無法順利轉機，因為怕父母親擔心，不敢打電話回台灣求救，自己在機場聯繫當地的學校和留學機構，而她回想自己一個人在美國生活的一切，只覺得一切都很開心，也更確信人生困境都只是一時的，學會用正面的心境來面對一切，總會有柳暗花明的一天。