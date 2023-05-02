副總統賴清德昨( 1 )日接見美國前白宮國安顧問波頓(John Bolton)，兩人就台美關係、台海穩定等，賴也提及希望波頓協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等台美合作議題。前立委蔡正元今日指出，波頓過去曾鑽法律漏洞當「逃兵」躲過越戰，還是美國入侵伊拉克的主謀之一，是百分之百的戰爭販子；而賴清德現在去吹捧逃兵、跟侵略者站在一起，又怎麼能指責中共入侵台灣，「賴清德的外交知識真的有問題」。

蔡正元今在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他要撕開波頓的假面，53 年前， 1970 年的波頓收到徵兵令要到越南當兵，但他卻鑽法律漏洞，跑去加入州政府的「國民警衛隊」(類似於台灣的替代役)，就不用到越南當兵，而波頓當上大官之後談及此事，還大言不慚的說「我才不想死在東南亞的稻田上」。

蔡正元直言，波頓就是標準的逃兵，跟民進黨前副秘書長林飛帆有什麼兩樣？林飛帆也是嘴上喊台獨結果沒當兵，請問賴清德，不是要說要延長台灣年輕人的兵役嗎？怎麼會去吹捧一個逃兵呢？

蔡正元也提到，2003 年，波頓擔任美國國務院次卿，捏造伊拉克有化學武器，欺騙布希總統去攻打伊拉克，整整打了8年。而聯合國的禁止化學武器公約組織，當時也收到伊拉克有化武的消息，有意去伊拉克調查，但波頓直接威脅組織的秘書長「我知道你的兒子在哪裡」要求秘書長「不准去查」，波頓簡直就是個黑道。

蔡正元指出，伊拉克戰爭打完之後，240 萬條人命不見了，還製造800 萬名難民、 120萬名孤兒，「波頓是要在台灣複製這種慘狀嗎？」他也直言，波頓就是百分之百的「戰爭販子」。

而賴清德口口聲聲說「中國大陸入侵台灣、侵略台灣」，蔡正元強調，賴清德今天去接見一個侵略者、跟他同框，「你有甚麼道德制高點可以指責這是侵略？捧著一個戰爭罪犯，又有甚麼資格去指責戰爭不應該發生？」

蔡正元表示，更荒唐的是，賴清德向波頓說希望能協助台灣加入 CPTPP，但波頓在美國官場一輩子都沒有接觸過對外貿易，「就像是向婦產科醫生問怎麼開大腦刀，賴清德的外交知識真的有問題，這種人可以當台灣領導人、能選總統嗎？」