近年網路投資詐騙猖獗，詐騙者常常在網路平台上頭放不實廣告，立法院財政委員會明日將審議《證券投資信託及顧問法》增訂70條之1，網路投資廣告要實名制並有下架構機制，以及平台業者不能登的廣告有連帶責任。

除了行政院版本之外，同時還有民眾黨、時代力量、立委郭國文、張廖萬堅、林楚茵版本，共計5個版本。

這次《投信投顧法》的修正重點，網路平台業者採實名制，並且刊播後如果發現有違法行為應即下架，如果刊播非法廣告，對於誤信廣告內容或因被詐欺，與委刊播者、出資者負連帶責任。

此外，非投信、投顧的廣告不得使人誤以為是經核准的特許業務、從事投資分析時有招攬客戶或投資勸誘行為、保證獲利、引用推薦書、、感謝函、過去績效或其他易使人誤認有價證券投資確可獲利、冒用財經、金融、影視名人或公司名義，對有價證券推薦、招攬或引誘投資、以及其他不當推薦行為。

金管會表示，修法後可促使網路平台業者落實廣告事前審查、事後下架職責，並藉揭露網路廣告刊播者、出資者之資訊，減少匿名廣告出現，期從根本阻絕網路投資詐騙。