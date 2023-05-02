智邦科技董事長林明蓉表示，智邦將ESG發展精神定調為人文、創新、永續、共好，尋求共好，智邦將會與整體供應鏈合作夥伴攜手前行，並肩走在落實ESG行動計畫的道路上，共同努力達成減碳淨零的目標。

智邦指出，智邦以2030年達到碳排放減少50％、在2050年達到淨零碳排為目標，未來智邦將以綠色採購策略主軸，其中涵蓋範圍包括責任生產、綠色產品設計、及在地供應優化等，智邦將攜手關鍵供應商進行綠色產品設計，並落實在地供應綠色優化。 在供應商大會中，智邦特別邀請多位ESG專家和供應商代表進行主題演講與座談，從不同角度分享ESG在企業管理和供應鏈管理中的重要性，以及可能遭遇的挑戰，而在場多位專家與供應商夥伴也提出相應的解決方案和建議。

智邦透露，已與舞雲智網董事長陳來助合作共同規劃零碳轉型系列課程，以共創模式協助企業及早因應訂定其減碳願景、溫室氣體盤查、能源管理及數位轉型等目標，共同因應氣候變遷衝擊，化危機為轉機並掌握商機，另也與AWS合作打造智慧能源監控系統，讓製造業者可透過雲端平台與IoT服務，簡化工業設備資訊的收集、整理和分析，並以直覺可視化方式呈現，使業者掌握設備用電狀態，從而制定精準的能源使用策略。