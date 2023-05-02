艾訊首季財報出爐，合計營收15.78億元，年增6.24％，毛利率略下滑至32.7％，部分原因受匯率因素干擾。單季營業利益1.68億元，較去年同期成長7％，顯示本業動能仍持續成長，稅後盈餘1.24億元，年減7.5％，EPS 1.35元，公司10日將召開法說，進一步說明首季營運表現及未來展望。

艾訊表示，受惠疫情邁向解封，各產業動能逐步回升，公司對「數位轉型」布局趨勢更是積極展開，主要由大數據與軟體驅動下，透過數位解決方案提高經營效率與韌性，企業將數位科技、數位工具、軟體硬體整合，同時加深連結OT與IT技術，結合市場日漸形成主流的AI人工智慧、邊緣運算、機器視覺深度學習、物聯網、AR/VR，以及5G創新應用技術，預期智慧製造與全球區域化浪潮，將推升企業布局變革與成長。

根據艾訊營業報告書中指出，公司將聚焦人工智慧與物聯網整合，以及智慧製造相關技術與邊緣運算平台，持續投入工廠自動化、智慧能源、交通、醫療與智慧零售等產業。針對鎖定的垂直應用市場提供完整產品線與專業客製化服務。協同策略夥伴創建聯盟關係，整合軟硬體提升產品附加價值，追求企業長期發展與永續經營。

此外，在全球區域化經營方針上，將積極布建海外設計研發中心提供在地化專業服務；增設海外服務據點，全球行銷通路深化客戶關係，以及建立全球經銷合作夥伴。

因應客戶需求及近年業績規模顯著提升，艾訊日前董事會決議發行8億元的國內可轉換公司債（CB），並擬配發1元股票股利及2.5元現金股利，進一步充實營運體質。

艾訊強調，面對全球企業「數位轉型」趨勢，公司善用既有硬體製造與設計優勢，透過生態系統創造科技服務價值，為自動化、智慧城市、零售、能源、醫療等應用產業，提供高度垂直水平整合價值，掌握市場脈動與新興趨勢，將帶動下一波成長動能。