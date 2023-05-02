長年守護台灣尾的恆春基督教醫院，提前歡慶母親節，牡林課輔班的孩子接力上台向媽媽愛的告白。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

長年守護台灣尾的恆春基督教醫院，提前歡慶母親節，牡林課輔班的孩子接力上台向媽媽愛的告白。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

長年守護台灣尾的恆春基督教醫院，提前歡慶母親節，牡林課輔班的孩子接力上台向媽媽愛的告白，紛紛用行動向「超人媽咪」獻上敬意與祝福，溫馨氛圍讓許多母親留下眼淚，直呼滿滿的感動，育兒再苦也值得。

「謝謝媽媽生下我和弟弟，媽媽我愛你!」國小五年級的韋恩（化名）在台上勇敢地向媽媽說出感謝，讓媽媽抱著他流下感動的眼淚。

牡林課輔班的孩子接力上台向媽媽愛的告白，並帶來具有穿透力的歌聲及震撼全場的非洲鼓演出，更帶著全場跳起排灣族圍舞；恆基菲律賓團契的媽媽們也獻上道地菲律賓語歌曲《lingatan Ka》，講述母親對孩子的愛，因著愛，克服生活、文化和語言的挑戰。

恆基副院長王宗揚感動道，愛雖然看不見、摸不著，卻是非常有價值；院長黃健榮也說，恆基長年照顧台灣尾的弱勢族群，期間他們發現，弱勢家庭的母親可能經歷家人死亡、遺棄或重病等困境，但是她們不辭辛勞，克服困難，為家庭做出巨大的貢獻。

他分享道，76歲又患重度視障玉英阿嬤，她不僅要照顧身障的女兒，還要扶養2名國小的孫女，而低收的生活雖然辛苦，但她從不抱怨，更不喊苦，她說還好有政府的補助與恆基的物資才能繼續生活。

他說，還有獨力扶養2個孩子長大的阿蘭阿嬤，先生早年過世，曾經面對女兒重病需要她照顧，同時又得扶養孫子的情況，但種種際遇反倒使她越挫越勇，為家人勇敢前行。

他強調，每位母親都有各自不同的生命故事，但我們都看見那一份面對困境仍為了家庭屹立不搖的堅強意志，恆基希望給予母親們鼓勵與支持，祝福每一位不一樣的媽媽都能擁有一樣快樂的母親節。