泰山經營權之爭倒數，繼市場派龍邦上周指控公司派多項投資不合理有掏空疑慮，公司派泰山董事長詹景超2日親上火線，除了還原420審計委員會刑警未經查證就闖入、泰山董事劉偉龍中斷議程，並指控獨立董事陳敏薰不具獨立性，他同時對龍邦一再買股不只是要併購泰山、炒作全家股票，根本意圖「一箭三鵰」，還要吃下占全台民生用油與軍用油一半的中聯油脂。

詹景超說，認識陳敏薰20年，陸陸續續的幫過她不少忙，沒想到他會在420審計委員會如此荒唐，而市場派龍邦經營不善，連續四年沒有發放股利，還動用兩倍資本額的資金買泰山，根本是惡意併購，金管會怎麼能漠視。

詹景超也向警方喊話，刑警未經查證就闖入泰山審計委員會會場，事後還向朱國榮起立致意，是典型的黑道治國，也要求台北地檢署主動介入偵辦，查明警界幕後高官，也會對當天的大隊長提出無故侵入他人住宅、違法搜索、強制罪等告訴。而對於外界好奇是否後悔引進龍邦，詹景超坦言，以現在的狀況，當然後悔!

他說，龍邦係透過好友介紹認識，當時龍邦持股已達 30%，雙方達成共識二董事一獨董，且劉偉龍也不只一次說，買進到33%就不會再買了，結果他一直買進，詹景超說「我是無知，相信對方會遵守信用」，他同時透露，劉偉龍去年八月會面時曾表達 龍邦母公司國寶集團總裁朱國榮想要改選，要五席董事，且要派財務長，他背負泰山家族使命，不能讓龍邦拿走經營權，會繼續奮戰 ，而眼看5月底龍邦將召開股東臨時會改選，詹景超強調，不管是委託書、還是假處分等還有很多作法反制對方，但不方便再說細節。