耗資500億重金打造的台中水湳經貿園區，隨著重大建設陸續到位與啟動，磁吸大批建商競相購地卡位，成為繼七期之後、台中豪宅市場下一個指標戰場！目前水湳「文商段」預售新案，成交單價已站上7字頭，下半年周邊還有多個重量級大案將進場，備受市場矚目。

水湳「文商段」已進場的「豐邑Park One」預售案，目前成交均價73.43萬元，高樓層成交單價甚至站上9字頭；此外，興富發集團旗下的博元建設近期將推出「雍悅一方」預售案，而「親家水湳案」、「總太兼得」、「總太至境」等新案正緊鑼密鼓籌備中；另外，單元八「雙橡園4117新案」及「龍寶新案」，預期下半年將陸續進場，水湳推案火熱可期。

房仲業者表示，水湳經貿園區目前是台中的重點發展區域之一，中市府砸下500億元打造中央公園、綠美圖、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，未來幾年將陸續啟用；水湳依土地使用分區劃分為生態住宅區、國際經貿園區、文化商業區、文教區及創研區等五大專用區，集結住、商、文教三大面向，被譽為台中「下一個七期」。

房仲業者進一步指出，水湳經貿園區目前可蓋住宅的區域主要為「生態住宅區」與「文化商業區」；其中，「文化商業區」以發展時尚精品購物街為主，並提供高密度公園、景觀住宅及商業服務使用，目前已有寶輝、由鉅、總太、豐邑、鉅虹、親家等建商卡位。

而在港尾溪兩岸劃設的「生態住宅區」，以低密度、高覆綠、限制樓高等法規，規劃高居住品質的河岸景觀住宅區，目前大都是豪墅產品，只有少數住宅大樓進駐，且因法規限制的原因，樓層數也不高。

房仲業者將「文化商業區」比喻為七期新市政中心，而「生態住宅區」如同低容積、低密度的七期南側，但兩者可提供為住宅用地的數量差異甚大，如「生態住宅區」約為29公頃，而七期南側供住宅使用土地多達84公頃，顯見水湳生態住宅區土地的珍稀性。

其中，時代建設搶先在「生態住宅區」推出首案「時代海德大廈」，規劃地上10層、地下3層的水岸景觀宅，住家總戶數84戶，強調以倫敦國際級豪宅「海德公園一號」為設計理念，產品規劃38-46坪、三至四房，頗受企業主、科技新貴的青睞。