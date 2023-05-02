澳洲與日本相距很遠，但是他們在上個月，進行聯合軍事演訓。澳大利亞皇家空軍 (RAAF)的 KC-30A加油機(MRTT)，首次與日本航空自衛隊 (JASDF) 的 F-15J、F-15DJ 鷹式戰機，進行空中加油演練。很明顯，這是美國主導之下，亞太軍事聯盟的一部分。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，這場演訓的時間於3月29至4月6日， KC-30飛到日本參與試驗， MRTT加油機的供油系統與F-15戰機的加油口對接。

近一個月的時間，在11 次飛行，與325 次接觸，測試了白天和夜間各種不同條件的空中加油經驗，可說是非常詳細。這些測試收集的資料，將會成為澳洲空軍KC-30A 加油機組人員，未來為F-15戰機加油的作業流程。

KC-30A是空中巴士A330 MRTT加油機的澳洲版本，澳洲空軍有7架，該型加油機具備飛椼式與浮錨式兩種，單架飛機的載油能力超過100噸。

日本航自也有加油機，他們引進美國波音公司的KC-46飛馬加油機。

澳洲空軍司令高爾蒂(Darren Goldie)說：「我們空軍之間的合作，取決於如何克服遠距離的挑戰，而空對空加油是我們實現合作目標的重要關鍵部分。」

「2022 年，我們的加油機對日本航空自衛隊F-2A 戰鬥機進行過類似的試驗，他們因而順利的參加在北領地進行的 Pitch Black 22 演習。」

自 2011 年KC-30MRTT加油機服役以來，就時常在演習期間，為其他亞太盟國飛機提供加油，此事也窺見西太平洋的局勢，已愈來愈受到重視。