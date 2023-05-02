許多人喜歡吃海鮮，不過點餐前最好還是先問過價格才能避免糾紛。有網友抱怨，到台中沙鹿某海鮮餐廳飽餐一頓，結帳時才發現13人共消費4萬1千多元，讓她覺得有些無法接受，特地發文詢問價格是否合理？對此，業者表示不願多談，強調店內用的許多海產都是澎湖漁船捕撈，每天機場直送，不可能蓄意抬高價格。

一名女網友今（2）日發文指稱，到台中沙鹿某間海鮮餐廳用餐，一桌13人點了龍蝦、沙公、沙母、清蒸魚等多種海鮮佳餚，沒有和餐廳先詢問價格，原本還盤算大約落在2萬5千元左右，結帳時才驚覺總共要付4萬1239元，其中包含3千多元的服務費，讓她不禁大嘆：「不知道是不是現在物價真的漲這樣，是我們太淺見了嗎？」

女網友分享4道在該餐廳點的佳餚，清蒸3隻沙公、1隻沙母，價格為9150元。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光後，海產的價格引發網友熱烈討論，有人透露這間店就是台中沙鹿知名的海鮮餐廳「梅子餐廳」，還曾獲得米其林餐廳的殊榮。《米其林指南》官網介紹寫道，創辦人夫婦早年從事漁業，特別講究海產品質，造就餐廳用料鮮美的好名聲，從環境、小菜，到飯後水果，皆顯露出經營者的用心。

根據《ETtoday新聞雲》報導，業者對此低調不願多談，僅表示該餐廳是爸媽打拚30、40年的心血，他接手後也想再走30年，店內的海鮮都是自家漁船到澎湖捕撈，新鮮海產每天從機場直送，強調絕對不可能會故意抬高價格，雖然這次事件讓人感到洩氣，未來還是會繼續用心經營，「只想做好每道菜」。