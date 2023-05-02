79歲「遠東首席歌后」楊小萍今（2日）驚傳過世，而她是知名演員楊慶煌的姊姊，楊慶煌經紀人也代他出面回應，表示楊小萍是因為高齡離開的，不過近幾年網路頻傳她晚年罹癌、被丈夫拋棄，對此，經紀人也發聲駁斥。

楊小萍淡出幕前多年，但她的優美嗓音仍讓歌迷留下深刻印象，不過網路卻流傳她晚年罹癌，甚至遭丈夫拋棄，對此，楊慶煌經紀人駁斥此事，「那是假新聞，她很幸福，她的老公很帥」。

此外，楊慶煌經紀人也透露，楊小萍近年身體無病痛，是因為高齡而逝世，而她離開時帶著滿滿的愛，家人也都陪在身邊，而和姊姊相差17歲的楊慶煌，面對姊姊的離世，心情傷痛，但他強調不會影響工作，並表示本期待姊姊可以得終身成就獎、特別貢獻獎等，但如今無法實現，雖有遺憾但也隨緣看待。

楊小萍從小學習民族舞蹈，獲得不少冠軍，也自組舞團在國內外巡迴演出。不過她踏入演藝圈的契機時，中學她和二哥同遊台北，恰巧遇到空軍康樂隊招考演員，兄妹倆抱著好玩的心態一起報名，結果楊小萍被錄取。

而她唱紅不少經典歌曲《酒醉的探戈》、《美酒加咖啡》、《夢醒不了情》等，也出演過《全家福》、《長江二號》、《咖啡美酒檸檬汁》等電影，在《群星會》等節目大獲好評。此外，她也提攜妹妹楊雅卉及弟弟楊慶煌入行，熱衷慈善的她，有「慈善歌后」美譽。