有美國25家軍火商參與的美台商會國防產業訪團於4月30日抵台，傳出將進入總統府由總統蔡英文親自接見，府方則否認有此消息。對此，陸軍退役中將帥化民2日就表示，「我們軍購是需要讓軍事武器裝備，能夠發揮更強大的戰力，如果是這樣臨時打個雞血，補一下，導致傷亡更多，還是打不贏，那你要花這個錢、做這個事要幹嘛？」引發討論。

陸軍退役中將帥化民2日就在網路節目《新聞大白話》中表示，「我們軍購是需要讓軍事武器裝備，能夠發揮更強大的戰力，到目前為止坦克、火砲、飛機沒有看到一項，那賣的都是庫存的刺針、地雷、水雷，這種東西對未來的戰爭沒有多大的幫忙，我們整體戰力沒有提升」，帥化民更提到，中華民國現在的陸、海、空三軍，用很多老舊裝備，要把老舊裝備恢復到能夠打一仗，這要花很多錢，但這些錢花下去，並沒有看到說戰力真正提升。

帥化民最後也說，「如果沒打仗，那這次來的不也就變成彈藥庫裡面的廢品」，他也強調「我很關心國軍戰力」，同時也呼籲民進黨這個問題應該要想一想，「如果說是備戰要備什麼樣的戰？如果是這樣臨時打個雞血，補一下，導致傷亡更多，還是打不贏，那你要花這個錢、做這個事要幹嘛？」