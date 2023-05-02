母親節商機卡位戰開跑！按摩椅大廠喬山、小型按摩器廠康生健康科技，及瑜伽品牌慕卡莎（Mukasa），均祭出優惠價或折扣價。其中，喬山在母親節檔期，推出頂級「RESEAT按摩椅」（JP-3000）新品，原價28.8萬元，母親節檔期，折扣價只要27.8萬元，再送媽媽一張星宇航空的東京來回經濟艙機票。

同時，喬山Johnson也祭出5大線上商城母親節專屬優惠，即日起至5月14日，至喬山線上商城，包含喬山官網、momo購物、PChome購物、Yahoo奇摩購物、friDay購物，母親節精選商品享專屬活動價，商品包含跑步機、健身車、按摩椅與按摩小家電等產品。

喬山也針對三款按摩小家電品項，祭出母親節活動價，分別為「Johnson TAKmE」帶著走 伸展帶按摩槍C68，原價4,980元，母親節活動價3,312元、SYNCA無線頸肩按摩器Quzy SM260，原價4,580元，母親節活動價3,042元，及「Johnson TAKmE」帶著走 眼部舒摩器C27，原價3,680元，母親節活動價2,682元。

同樣地，康生在母親節，無論網路通路及實體門市，雙雙祭出優惠方案，包括官網及各大網路通路，含momo購物網、蝦皮購物、PChome 24H、friDay購物、東森購物，及LINE購物商城等，即日起至5月18日止，品牌商品全面5折起，熱銷商品-氣壓揉捶全功能按摩椅墊，原價2.98萬元，特惠價1.18萬元。

康生董事長白如娟說，公司推出適合全家人使用的居家運動好物-垂直律動機，原價2.98萬元，特惠價1.28萬元；另也可以選擇小巧輕盈的按摩披肩，原價4,980元，特惠價2,980元。

民眾可帶著媽媽，到康生旗下直營門市台中朝富旗艦店、誠品信義店、誠品松菸店、大魯閣新時代店、大魯閣湳雅店，及新光三越左營店，還可配合百貨檔期，滿五千現折三百元（累計贈送）活動；另台隆手創館、生活工場、大買家、愛買及旭益等，康生推出滿額加碼贈。

全國電子除推出全館滿額贈外，凡購買Oral-B系列商品滿額，再送康生的按摩披肩，購買飛利浦（Philips）系列商品滿額，再送康生的按摩枕；神腦國際也推出資費方案贈禮及老朋友續約，贈送康生的筋膜槍等，好康好禮送不完。

瑜伽品牌的慕卡莎執行長孫彩玲表示，今年母親節期間也推出「媽咪感恩祭」優惠日，即日起至5月20日止，凡消費滿1,500元送百元，買愈多省愈多。