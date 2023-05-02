44歲台灣女星陳喬恩早年主演多部偶像劇女主角，清純甜美的長相跟成熟演技圈粉無數，2008年起她將演藝重心轉往大陸，較少在台灣露面，但仍會透過社群分享生活。最近她飛往南韓首爾旅遊，巧遇日本女星工藤靜香，留下珍貴合照，神仙組合隨即引起粉絲關注。

陳喬恩近日忙完北京電影節，隨即飛往南韓旅遊，並上傳多張旅遊照，可見她身穿白色上衣搭配同色寬鬆長褲，外搭粉紅色針織衫，跟當地充滿歐式度假風情的建築之外，也跟同行的歌手好友許茹芸品嚐美食，眼裡的笑意藏都藏不住，心情相當好。

值得注意的是，其中一張照片，陳喬恩在百貨公司巧遇木村拓哉老婆工藤靜香，難得一睹女神風采，她將雙手交疊在前方，看起來相當乖巧，發文時，不僅親暱稱工藤靜香為「歐膩」，同時激動告白：「我是看妳的戲長大的欸」，顯見內心的崇拜之情。

世紀同框的畫面曝光後，粉絲紛紛留下暴動留言：「哇！見到偶像並且合照了，恭喜」、「工藤靜香年輕的時候超級美，可惜花期太短了」、「這是什麼夢幻聯動，美女在一起好養眼」、「偶像劇女王跟女王的合體」、「工藤靜香給人一種自然老去的美」、「陳喬恩還是那麼漂亮」、「女神見到自己的女神，就一句話實屬羨慕啊。」