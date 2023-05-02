大陸知名編劇史航曾參與過諸如《射鵰英雄傳》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等經典電視劇的創作，也曾為《房思琪的初戀樂園》寫推薦語。豈料，他近期卻捲入性騷擾的風波，即便在微博上發聲否認，但隨著受害者的聯合聲明曝光，仍引發許多網友的撻伐。

28日有網友出面爆料，稱史航在與她的聊天過程中，對她實施言語上的性騷擾，更有著不恰當的肢體舉動，消息曝光後，在陸網上引發熱議，而《房思琪的初戀樂園》一書的出版社，更大動作刪除所有與史航有關的文字以及相關內容。

史航遭捲性騷擾疑雲後，昨(1日)也在微博上發聲，表示：「網路上有關於我的字句，我看到了，情緒我理解，但情況不屬實」，否認有關性騷擾的傳聞。對於史航的聲明，該事件的其中五名受害者於今(2日)再度發出聯合聲明，指出：「我們不認同史航的回應」，並要求史航為他的騷擾行為負起責任，向那些受害者們致歉。

此外，在該則聲明中，受害者們也提及：「我們所敘述的，是鼓起勇氣才能述說的傷痛」，並以字句描述史航對她們諸如「抓屁股、舔耳朵」、「被扯開衣服領口」、「伸舌頭將口水流進了她的耳朵」等不恰當的舉動。此外，更附上多張對話截圖佐證她們的說法，掀起網友兩極討論聲浪，更有不少人在史航的貼文底下留言：「請給出個說法」、「有或是沒有，就直接公開吧」、「網路不是法院，與其發出聲明，不如直接去法院，以法律來獲得一個公道。」

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