由於台灣附近風場轉偏東南風，明（3）日東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星降雨的機會。氣象局表示，類似天氣將持續至周五（5日），之後有鋒面接近、東北季風增強，天氣不穩定，不過下周二（9日）東北季風減弱，水氣又將逐漸減少。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有零星降雨的機會；溫度部分，清晨各地低溫約21到24度，白天溫暖偏熱，各地高溫普遍約29到33度，南部近山區有36度左右高溫發生的機率，台南市、高雄市、屏東縣高溫資訊顯示黃色燈號。

氣象局分析天氣變化。（氣象局提供）

氣象局說明，周四、周五（4日、5日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有可能出現零星短暫陣雨；周六（6日）鋒面接近，天氣轉趨不穩定，東半部地區及午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

下周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區普遍有短暫陣雨，花東地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣轉涼；下周一（8日）東北季風影響，降雨逐漸趨緩，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部天氣較涼；下周二（9日）東北季風減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫回升。