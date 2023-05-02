日本「偷拍」行徑猖獗，但多年來僅能依地方法律起訴，標準不一且差距很大。近日，懲罰偷拍行徑在國家法律層面終於有具體的進展，一項已提交國會討論的法案，將首度把偷拍具有「性剝削」性質影像的舉動正式視為性犯罪，偷拍女性裙底風光、偷拍性行為都將列為刑事犯行，新的法條預計今年6月通過。

綜合日本共同社、英國廣播公司報導，這項變革屬於《刑法》部分條文大修的一環，除了明定偷拍屬於性犯罪，同時也放寬性侵的定義。本次法條大修明訂，在未經當事人同意情況下，禁止拍攝、散布或持有當事人生殖器照片。

在當事人不知情的狀況下受到操控擺出性行為姿勢拍照，也屬於犯罪行為。違者必須入監服刑或處以罰款，最高刑期3年，罰款上看300萬日圓（約新台幣67.3萬元）。

日本大都市的地鐵車廂經常上演擁擠景象，成了惡狼偷拍溫床。圖非犯罪現場。（資料照／美聯社）

以手機偷拍影像在日本引發的眾怒日漸高張，輿論持續要求制定更嚴格的法律懲戒，把手機偷拍行徑列為違法之舉。日本警察廳數據顯示，2021年，警方逮捕嫌犯的偷拍案件超過5019件，不僅創下新高，也比2010年多了2倍。

手機成了助長色情照片散布的主因之一，然而偷拍者的心態往往把這當成遊戲，允許自己從中獲得滿足。有些人把偷拍這類照片的行為視為某種依賴症，因為偷拍者往往一再為之，終至難以自拔。

今年3月日本全國航空工會組織調查發現，大約70%的空服員反映曾遭偷拍。日本絕大多數手機均安裝了拍照快門聲，藉此防止無辜人士受害。比賽場上的運動員也常常成為偷拍對象，但由於運動員身著運動服，偷拍者的性剝削惡意很難證明，令許多運動員身心受創。

亞洲好幾個國家已針對偷拍行為立法，但執法程度各異。南韓因偷拍色情影像而定罪者，最高罰處1000萬韓元（約新台幣23萬元），若入監服刑最長5年。不過南韓女性律師協會稱，2011年至2016年約2000件偷拍官司，僅5%作案者坐牢。

新加坡的處罰則是最高刑期2年，或處以罰款、鞭刑，也可能合併上述處罰方式。偷拍受害者若未滿14歲，作案者強制入監服刑並處以罰款與鞭刑。

日本2019年好幾件性侵案以無罪收場引發全國民眾憤怒，政府因而開始檢視多項刑法法條，針對性犯罪尋求修法。今年2月，日本法務省修法小組提議，合意性行為年齡從13歲上修到16歲，通報性侵的年限從10年拉長為15年。法務省的提案也把誘姦未成年人列為刑事犯罪，並放寬性侵的定義。

日本是世界七大工業國（G7）之中合意性行為年齡門檻最低的成員國，在全球已開發國家也是最低標準。

一名曾在中學任教的40多歲日本男性也曾是偷拍者之一。他透露，最初只是好奇心使然，幾乎就像玩遊戲，後來日漸沉迷，手段益發大膽，「我從沒想過會被逮到」，偷拍當下，內心所有顧忌都消失不見；直到2019年，他在火車上把手機伸進某個女學生裙子底下被人當場抓到，遭警方移送偵辦。他就逮時手機裡的偷拍照片約2000張。這名男子如今「清醒」羞愧不已，但他直言，新法上路不見得有用，「即使判死刑，照樣會有人做這種事」。