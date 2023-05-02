由中原大學承辦的112年全國大專校院運動會，桌球項目個人賽男子單打決賽成了台北市立大學內戰，由大二的馮翊新對上大一的林彥均，兩人金牌戰中你來我往，最後由林彥均9比11、11比4、12比10、6比11、11比8勝出。

馮翊新是世界排名第57的好手，而林彥均則是這兩年的國手排名都是第15名，還得繼續提升名次才有更多出國打公開賽的機會，能取勝賽前預期對手馮翊新，林彥均認為是平常苦練的成果，這一勝對於信心增加不少，「好成績等於是肯定我平常訓練準備工作有做好，場上能贏過比自己強的對手，代表我平常練球有收穫，不過技術層面還待加強，短球控制還要再細膩一點，打得不太全面。」

投入桌球的過程中，林彥均認為爸媽支持很重要，父親是擁有籃球A級裁判證的裁判林國勳，原本林國勳也計劃讓林彥均打籃球，但因緣際會開始兒子反而開始桌球生涯，為了打好桌球，林彥均被送到東京奧運混雙銅牌好手林昀儒的母校宜蘭國小，父親日復一日住家新北、學校宜蘭來回接送，讓他能夠順利在桌球路上發展，他說：「爸爸、媽媽對我影響很大，他們一直支持我，不管出去比賽或任何事，他們都會幫我處理好，也期許自己有更好成績讓父母驕傲。」