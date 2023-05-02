台灣民眾黨主席柯文哲今（2）日晚間受邀出席政大學生會舉辦的四大政黨論壇活動，談到低薪問題，柯文哲指出，低薪有一個很大理由是我們教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值，所有不同科系大學畢業生，計算平均薪資，坦白講如果薪資太低，那個系一定要縮人。

有民眾提問，年輕人起薪不高，民進黨政府將基本工資調高到2萬6400元，柯文哲認為大學畢業生的起薪應該調到多少才合理呢？政府應該如何解決低薪就業環境問題？

柯文哲表示，這題目大概要花一個鐘頭來講，有幾個問題要看，基本工資跟低薪有沒有關係，答案是沒有，根本很少人會領基本工資，現在2.6萬元，開什麼玩笑，基本工資跟低薪是兩回事，這兩個題目是完全不搭嘎的，他說，坦白講，他是主張外勞跟基本工資脫鉤，但他一講馬上就很多人反對，說人權怎麼可以這樣，但是還是要務實去處理。

柯文哲也說，低薪是這樣，如果通膨，物價成長率比薪水成長率還快，當然覺得不夠。

柯話鋒一轉說，今天要跟各位同學講一個很殘酷的事實，「低薪有一個很大理由是我們教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值」，他有看過一個報表，所有不同科系大學畢業生，計算平均薪資，坦白講如果薪資太低，那個系一定要縮人。

柯文哲表示，現在台積電不是缺人嗎？那如果台積電缺人，意思就是說，該縮編的系要縮編，他反問民眾「你說低薪，我先問你，你認為你值多少錢嘛？」

他接著說，所以老實講教育是有失敗的地方，教育不要齊頭式，如果那個系的畢業生平均起薪太低，就表示那個系要縮編，因為供過於求，要回復到市場的規格。

柯文哲直言，現在台積電要是沒有7、8萬薪水，大家也不太想去，可是有些系薪水就很低，他倒覺得這個問題，教育部在這一點不夠勇敢，要縮系就覺得好像不好意思，所以都不敢動，「不敢動就全死啊！」所以台積電找不到工程師，有的系又人太多。

另外，柯文哲也提到，低薪是個大問題，高房租高房價跟低薪有關，開一家公司，房租房價占比太高，成本吃掉太多，可以發給員工的薪水就變少，他直指「高房租高房價是一種社會剝削」。

柯舉例說，有一次他在西門町做台北燈節非常成功，後來賣雞排的人跟他說，辦一個台北燈節，結果房租漲了2.5倍，房東認為「你客人這麼多」，所以賺的錢全部被房租吃掉，他詢問對方為何不搬走，對方認為其他地方人沒那麼多，也賺不到錢。

柯文哲總結，其實這也可以解決，空屋持有率成本不可以這個低，為什麼政府用那麼低的利率買房子 ，如果是他來設計，去買第一棟房子自己住的，可以給低利貸款，如果已經買到第4戶、第5戶還給低利貸款，這有道理嗎？沒道理，為什麼大家不敢做，就是因為財團，「你要討大家喜歡，要跟大家做好朋友，就不能當很好的領導者，討好每一個人要怎麼做事？」