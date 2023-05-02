美國 25 家軍火商參與的美台商會國防產業訪團日前抵台，3日將參與「台美國防產業合作論壇」，美台國防產業合作、台灣國防產業最新發展等議題交流。前國安會副秘書長楊永明今（2）日在臉書發文指出，其中一場座談會由民進黨籍、國防外交委員會召委蔡適應主持，完全沒有進行利益迴避，他也質疑，民進黨是要把國防產業當成自己的口中肉嗎？

楊永明表示，25家美國國防承包商 3 日將舉行「台美國防產業合作論壇」，對應兩岸目前的一觸即發的戰爭威脅，時間點令人質疑側目，而此次軍售團聚焦在無人機與彈藥，似乎能看出把原本嚇阻境外的戰略，變成決戰濱海、甚至是城鎮焦土作戰的跡象。

楊永明指出，這場以軍火商為主體的論壇中，卻驚見民進黨立委、國防外交委員會召委蔡適應親自主持其中一場座談。楊永明痛批，蔡適應身為國防外交委員會召委卻不進行利益迴避，恐怕國防產業會成為下一塊民進黨的口中肉。

而蔡適應在 2017 年曾召開記者會，批評中科院諮詢委員因曾在軍火商任職而不適任。楊永明反問，「怎麼會過了6年就忽視自己的職權，光明正大的與外國軍火商同桌？蔡適應身為國防委員會召委，主持軍火商論壇為何不需利益迴避？」並要求蔡適應出面說清楚。

楊永明直言，近期蔡政府在國防採購上的種種行動，都十分啟人疑竇，像是日前爆出國造潛艦的第一艘原型艦，在尚未通過測試前就要立法院通過「未來預算」，猶如利用納稅人的錢向部分美國政客表態。他也質疑，「民進黨是否企圖以此換取美方支持，進而影響總統大選？軍火商大辣辣公開行程來台是否有向政府施壓的意味？台灣軍工產業，是否將會被民進黨貪腐侵蝕敗壞？我們人民能讓民進黨把軍購看成是口袋的肥肉嗎？」

楊永明認為，台灣正位於美中角力最前線，如果持續對美國展現一面倒的態度，只會更加陷入代理人戰爭的最前線，「政府需要更細緻的處理表態，而非總是全盤接受單方面的要求，台灣不要成為彈藥庫，台灣絕對不能烏克蘭化」。