葉倫1日致函麥卡錫警告，根據最新稅收資料，若國會未能及時提高或暫停債務上限，財政部恐怕最快6月1日起，無法繼續履行聯邦政府所有的償債義務。

葉倫周一示警的時間，比政府及華爾街先前預估的時間點還早，意味離美國史上首次主權違約不到1個月。國會兩黨針對舉債上限問題已爭論數月，但目前為止沒什麼進展。

美國國會預算辦公室（CBO）原先預測，美國最快可能7月就爆債務違約，但今年國庫稅收不如預期下，CBO周一改口指稱，財政部提前於6月初現金告罄的風險大大升高。

高盛集團本周的最新預測是，美債違約大限落在7月底，然高盛經濟學家也坦承，稅收少於預期可能使違約期限提前。 不過葉倫提到，財政部對美債違約大限的預測本來就偏保守，或許過了6月初財政部還有能力支付帳單幾周時間。她在給麥卡錫的信函強調：「要準確預測財政部付不出政府帳單的日期是不可能的。」

眼看美債違約迫在眉睫，白宮官員告訴國家廣播公司（NBC），拜登總統周一邀請國會四巨頭下周二（9日）前來白宮會面，共商解決債限危機。

受邀的四巨頭除共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），還包括眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）、民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。

眾院上周通過共和黨版提高債限法案，條件是政府須以大幅減支交換，參院多數黨領袖舒默已表明會杯葛，總統拜登也放話動用否決權。白宮官員透露，下周的白宮會談，拜登仍將向國會領袖重申，國會應無條件調高債限，他對聯邦預算的討論持開放態度。