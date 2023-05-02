蔡英文總統晚間出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，感謝各行各業為防疫付出的所有國人同胞，「臺灣有你們真好」。她表示，未來還有許多挑戰等著一起面對，要繼續團結，繼續為臺灣、為世界貢獻更多的心力。

總統抵達後，首先與現場出席人員為疫情逝者默哀。隨後致詞表示，今天相信大家都跟她一樣，是懷著感恩、喜悅的心情來參加這場晚會。過去3年多來，大家共同經歷了一場百年大疫，大家真的很辛苦、也很不簡單。現場的每一位夥伴，都有一段感人的防疫故事，把大家的故事集合起來，就會成為過去一千多天，整個臺灣防疫的日常。

她指出，防疫是一項複雜、龐大的工程，需要大家在各自的崗位發揮專業，把每一個環節串聯起來，才能達到效果。

她說，疫情爆發後，行政院蘇前院長帶領著行政團隊、衛生福利部陳前指揮官也帶領著防疫團隊積極因應各項挑戰。中央流行疫情指揮中心每天召開記者會，提供民眾重要的防疫指引；醫護人員在醫院輪班治療確診病患、在篩檢站頂著大太陽做PCR，更冒著風險參與武漢包機任務。

她表示，檢驗人員以及地方的衛政、民政和警政系統，也全力支援防疫，把通報及關懷網絡建立起來。此外，邊境防疫同仁、防疫旅館、防疫車隊也都非常辛苦，大家都在第一線，為臺灣守住疫情的防線。

她說，各行各業都有許許多多為防疫付出的人，在整個過程中，要感謝的人實在太多了，說也說不完；想表達心中的感謝，也永遠說不夠。「真的非常感謝大家，臺灣有你們真好！」

總統提到，今天現場也有各國的駐臺使節代表。過去3年多來，臺灣和國際攜手合作、相互扶持，一起走過疫情嚴峻的挑戰。昨天，臺灣疫情等級降階，臺北101也點燈告訴全世界這個重要的訊息。接下來，國人會回到正常生活，也歡迎世界各國的朋友來臺灣觀光旅遊。

隨後，總統親自頒發獎項予防疫有功團隊之得獎代表及部會團體，表彰他們過去這些日子以來守護臺灣的努力與貢獻。