女駕駛從行人後方經過卻遭警方取締，網友也傻眼表示「慘了，我竟然看不出問題」。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

日前有名女駕駛行經新竹縣新豐鄉道化街要右轉新興路，而左路口斑馬線上有3名行人要通過，此時先有3輛機車先從3行人後方經過，當3行人要走近中央分隔島時，女駕駛才從3行人後方通行，不料，卻遭對向警察發現，並迴轉將女駕駛攔下取締「未禮讓行人」；影片也在網上曝光，網友表示「慘了，我竟然看不出問題」，但有網友認為「因該是沒停止再開吧」。

一名女子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳3段影片，她提到昨(1)日開始警察加強執行「未禮讓行人」取締，並提問「行人過去後一樣要隔三公尺才能通過嗎？」，因為她從在新竹縣新豐鄉道化街右轉新興路時，疑似「未禮讓行人」遭員警攔車取締，而罰款是1200元至6000元，她表示雖然還不知道實際罰款金額是多少，但是想到之後要繳罰款心好痛。

從原PO上傳的影片可見，要從路口右轉前，有3輛機車從3名走斑馬線的行人後方經過，隨後，3名行人將要走到中央分隔島後，她開的車子才接近斑馬線上通過，並切入內車道，不久後，有2名騎機車員警，便從對向車道迴轉，並且追了上來將她攔至路邊。

影片一出，網友紛紛留言表示「行人都過了 為何被取締？」、「因該是沒停止再開吧」、「行人都通過了，為何還要罰錢」、「以後在斑馬線看到行人，請熄火下車兼鞠躬，目送行人離開才可駛離」、「寧願先讓行人，就算堵車也無所謂，就是不要跟自己錢包過不去」、「以後開車出門要帶把尺了！」、「行人自帶3公尺防禦光環」、「慘了，我竟然看不出問題，這會被檢舉開單？」。

不過另外有網友表示「要有3公尺的距離」、「停讓，重點有2個，要停跟讓」、「要停，一定要停到靜止，你車子如果有靜止的狀況，被檢舉一定不會過，不差這3秒，怕被檢舉，現在轉彎有斑馬線，我煞車一定踩得死死的」、「要隔至少3公尺，保守一點抓5條白線間隔。距離行人要有3公尺，要在路口有完全暫停的動作。」、「沒停的動作吧？」。

依據內政部警政署統一規範，「以行人行進方向3公尺以內」為警察機關的執法取締標準，因此行人穿越斑馬線時，車輛在行人動線面前3公尺內（約3個枕木紋）搶先通過，就可能會被依「道路交通管理處罰條例」第44條2項開單告發。