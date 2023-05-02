針對在4月20日審計委員會的狀況，泰山董事長詹景超親自出面並說明情況，會中回應媒體詢問時回答「確實很後悔引入龍邦」。

詹景超表示，2021年透過一位好友的介紹，引入龍邦，當時龍邦持股30％，雙方達成共識，龍邦要2席董事、1席獨董，並且承諾買到33％就不會再買進。

詹景超說，劉偉龍食言了，當其買到40％時詹就提出質疑「為什麼買這麼多」，詹指當時龍邦董事長劉偉龍的回應是「沒說過啊」。

詹景超表示，自己確實很無知，相信劉會遵守信用，實際上並沒有，而去年8月劉偉龍跟詹說其背後的老闆想要改選拿下泰山5席並且派任財務長。

詹景超表示，龍邦要併購泰山，是想要一箭三鵰，併泰山、炒全家並且吃下中聯油脂，中聯油脂是泰山、福壽和福懋3家公司合資成立，供應一半台灣民生用油和軍方用油，如果讓龍邦拿下泰山，這可能會是國安問題。

詹景超說，「我一位董事長、背負很多使命，不可以讓這種事情(龍邦拿下經營權)發生，不論是捍衛祖業或股東權益，都應該這樣做，這家公司(龍邦)背景不單純眾所皆知。」「泰山70幾年，我流著泰山的血，我當然是要捍衛這些事情。」