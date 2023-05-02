衛福部食藥署日前預告開放加拿大全齡牛肉，1日有學者表示，在CPTPP大會將處理兩岸申請入會案之際，此時開放確實有利台灣加入CPTPP。但媒體人謝寒冰2日在《新聞大白話》節目指出，美國不是CPTPP會員國，加國也沒反對過台灣加入。且加拿大從疫區解除才1年多，狂牛症一般國際慣例的話，是30月齡以下的可以進，為什麼一定要開放到全牛齡，明明可以進30個月齡以下的，到底是受到什麼壓力，食藥署應該說明一下。

加拿大2021年被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE、狂牛症）風險可忽略國家，加國同年2月向我國申請開放全牛齡牛肉進口。中央流行疫情指揮中心4月27日舉行終場解編記者會後，當晚食藥署竟悄悄在官網公告《美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定》草案，預告期30天，到5月26日，期間只要各界沒有意見，最快下半年就會開放。

食藥署風險報告中指出，終生只吃加拿大牛肉者感染狂牛症的風險，吃帶骨牛肉是「每100億人裡，約2.24人有可能染狂牛症」；吃牛內臟則是「每100億人裡，約6.68人可能染狂牛症」。但胸腔科醫師蘇一峰表示，狂牛症雖不常見，但台灣過去仍有個位數病例，而目前已知發生狂牛症最可能的傳染風險因子是吃感染狂牛症的動物，只吃肉雖風險較低，但還是有風險。曾經是疫區風險就是較高，即使個案很少，仍應審慎評估。

「那個本來就是騙人的嘛，加入CPTPP跟吃美牛一點關係都沒有！」謝寒冰表示，美國自己就不是CPTPP的會員國，這個到底跟他有什麼關係？加拿大是會員國，但加拿大有反對台灣加入CPTPP嗎？從來沒有！所以不知道為什麼，到底是受到誰的壓力，必須要去做？

謝寒冰提到，加拿大從疫區解除才1年多，狂牛症一般國際慣例的話，是30月齡以下的可以進，「那你為什麼一定要開放到全牛齡？我就不懂，你可以進30個月齡以下的，我不反對啊！」一定要進到全牛齡，到底是受到什麼壓力，食藥署長吳秀梅可以說明一下嗎？

「如果只是機率低就當作它不存在，那你家馬桶洗一洗，我跟你保證不會有病毒，你去舔舔看啊？」謝寒冰直言，吳秀梅會不知道這中間的差別嗎？她當然知道，裝死而已！她就跟你裝不懂。