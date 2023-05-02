女星陳嵐在23歲時嫁給向華強，婚後成為先生事業的幫手，兒子向佐娶了台灣女星郭碧婷，她也被大眾稱為「向太」，成為演藝圈有名的女強人、富婆。向太近年開始活躍社群平台，還會開直播帶貨，但不久前因失言和遭盜用身分暫停活動，今（2日）預告7日將再開直播，向華強更斥資買百台車寵妻，準備送給向太的粉絲們。

向太暫停直播一段時間，近日開始預告在7日上午11點30分將回歸直播帶貨，日前先公開新公司的辦公室有多奢華，還表示會在直播當天送出多台Iphone和Ipad等3C豪禮；沒想到今日向華強的抖音上傳影片，畫面中向華強豪氣表示，「我買了幾百部（汽車），送給她粉絲」，向太在一旁笑得超幸福。

向華強買百台車準備在向太直播帶貨時送粉絲。（圖／摘自龍五向生抖音）

向太回歸直播如此大手筆，離7日還有好幾天就立刻引起網友熱烈討論，「論直播寵粉，向太是認真的」、「哇，送汽車的直播我還是第一次見」、「有錢就是任性」、「這誘惑太強大了吧」；但還是有部分人不買帳，「又不會抽到我」、「真的有人收到車子再說」。

其實向太開始直播帶貨後，有不少網友拿她與汪小菲的媽媽張蘭比較，向太也有隔空較勁的意思，還不慎失言，讓她受到爭議；而向太直播帶貨2個多月突然停播，3月初她才在微博發聲公開真相，有人盜用她的名義從事商業活動，她為了解決這事情才決定暫時停播。