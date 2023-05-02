天心在新一季有了禾浩辰飾演的最佳助手姜智騫。（公視提供）

是元介飾演的高中化學老師周家誠捲入性侵疑雲。（公視提供）

《最佳利益2》睦媄飾遭狼爪女學生許佳盈。（公視提供）

《最佳利益2》丁也恬飾演兒捲狼師疑雲的媽媽。（公視提供）

公視《最佳利益》2、3季來勢洶洶，一開播就勇奪MyVideo本日戲劇排行榜TOP3，，其中第一集以禾浩辰挑戰上司天心帶有挑釁意味的鬥嘴場面，扛下收視最高點，禾浩辰飾演的姜智騫說出的金句「對你笑的未必欣賞你，對你皺眉的也未必討厭你」，粉絲紛紛留言「超有感觸」、「一語中的」。

天心暌違4年回歸律師角色方箏，首集就對上老搭檔鍾承翰，兩人在法庭正面交鋒，讓網友興奮喊「師徒對決」、「看到鍾承翰好驚喜」。也有不少第一季觀眾敲碗更多鍾承翰的戲，製作人陳慧玲表示：「第一季與鍾承翰合作愉快，但實在礙於在角色上選擇了人權律師的方向，所以無法跟主打民事刑事訴訟的方律同路，我們和編劇苦惱了很久，才做出分道揚鑣後以方箏後續發展為主的決定，真的很感謝對第一季和陳博昀的支持，我們都有看到大家的想法，但為了讓劇往更多面向發展，將更多元的案件呈現給觀眾。」

《最佳利益》第2、3季升級卡司和案件，反映社會殘酷的現實，王牌律師方箏（天心 飾）回歸職場，天心也自嘲是「柯南體質」，新案件描述更多刑事民事血腥慘烈悲劇，直搗社會議題和人性盲點，這次方箏與京勤律師事務所的合夥律師余芝綺（陳庭妮 飾）將一起面對各種鬥爭。除了余家一家人的奪權角力和京勤不同派系的爭鬥外，方箏還要應對多起刑事案件，不過，方箏並不孤單，這次她有專屬法助姜智騫（禾浩辰 飾）、前夫趙立廷（温昇豪 飾）等人一起戰鬥，3人關係也將擦出不同火花。

《最佳利益2》首單元聚焦校園安全傷害案，游安順飾演重病高中生王弘嘉的父親，劇中突顯經濟被病患醫藥費拖垮的弱勢家庭，游安順一度拿起枕頭想親手了斷重病孩子的生命，提到這場戲，他表示真實社會中發生不少這樣的悲劇，當事人心裡是非常難熬的，現實中也是為人父母的他直言揣摩這場戲心情複雜，「就是非常的絕望、無助，也許結束這一切才能解決困境，所以心情上很難受」。游安順也分享，在法庭上完全被天心的氣場震懾，低氣壓讓他完全不敢直視天心，真實到他心虛、恐懼又為難，一句話都不敢說，是他印象很深刻的部分。

是元介在另一案件飾演高中化學老師周家誠捲入性侵疑雲，女學生在法庭上聲淚俱下，控告周家誠犯案，周則是自稱被誣陷，堅持表示沒有犯案，天心飾演的方箏為他辯護。讓人不捨的是，由丁也恬飾演的周家誠母親，最終因不堪輿論撻伐與街坊耳語壓力選擇輕生，是元介坦言此橋段正是讓他印象最深的地方，「拍攝那一場戲我是刻意迴避也恬姐及現場整個環境，連聲音都不聽，第一次看到時是一種非常無助、無力，全身癱軟，拍過的戲從來沒有遇過這樣的感覺，演完腦袋空空的，有一度忘記這是戲，掉在情緒的黑洞中」。

是元介坦言，過去他也曾經被輿論攻擊過，自己是屬於躲起來默默消化、原諒的人，「只有自己過得去了，那任何輿論都影響不了你」，他相信日久見人心，良善一直是他對待別人與自己最好的方式。

林立書導演與鄒奕笙導演、天心、禾浩辰、睦媄在映後直播與粉絲互動交流，睦媄飾演控訴周家誠（是元介 飾）對自己伸出狼爪的女學生許佳盈，她坦言：「當我準備角色時，我知道必須著墨更多人性的真實感，我其實無法理解一個小女生愛不到，為什麼就要把玩具毀掉？更何況老師是活生生的人。」直播中也爆出天心在讀本時立刻向製作人推薦人選，表示這個角色要睦媄來演。

製作人陳慧玲表示：「這是真實案件改編，而且還原度很高，老師被誣賴最終家破人亡，而學生一輩子也沒能好好過日子，終身在愧疚中渡過。希望告訴大家，孩子不能因為自己認為好玩的開玩笑，做出惡意的逞罰，造成兩敗俱傷的局面，也在罪惡中過一輩子。」

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