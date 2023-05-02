據銀行局統計至今年3月底止，已有38家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約1,631.9萬戶、季成長率為10.2％，其中純網銀開立戶數約194.3萬戶，較前一季約增加15.1萬戶，成長率為8.4％。此統計並未作個人總歸戶，因此一人開多戶（台外幣）都算在內。

目前數位存款帳戶開戶數前五大皆已破百萬戶，包括：台新銀314.95萬戶、國泰世華銀195.71萬戶、連線銀行（LINE Bank）達148.81萬戶、永豐銀141.28萬戶、一銀128.47萬戶，前五大開戶數已佔全體國銀數存開戶數57％。

對於國銀爭相投入數位存款帳戶，是否利潤空間小、資金否收益有限，只是白燒錢？童政彰表示，銀行在經營過程中也會作本益比分析，重點也是希望能促進數位存款帳戶的客戶黏著度，此外，客戶的線上體驗能否達成生態系的形成，這些也都是業者在評估黏著度的重要因素，銀行會從成本效益與獲取客戶忠誠度的策略作評估分析。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，童政彰指出，第一類驗證強度最高所以開戶數較少，第三類最便捷，開戶量最高。金管會最新統計顯示，第三類帳戶，即他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立之帳戶的相關開戶數最多，約846.4萬戶，其中純網銀186.7萬戶，佔比約22％，其次為第二類帳戶，亦即已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開的帳戶，約464.6萬戶，至於透過自然人憑證作線上開立的第一類帳戶，開戶數則約321萬戶，當中純網銀有7.6萬戶。

童政彰對此分析，衝數位存款較積極的銀行，顯示其數位策略積極，因此會積極透過網路平台進行推廣行銷，網路討論度高，此外這些銀行也提出更多的金融服務優惠、手續費折抵也為重要誘因，來鎖定爭取特定的數位客層。