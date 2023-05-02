112年全國大專校院運動會公開男生組角力自由式第二級（65公斤以下）選手呂杰修，走出曾連更輕量級女選手都摔不贏的低落，透過在台北市大有充分資源及專業訓練幫助，成長到全大運第4金的好手。

呂杰修2日出賽的3場比賽一分未失，關鍵金牌戰3比0完封台灣體大郭宇鈞，拿下生涯第4面全大運金牌，同時完成3連霸，他賽後笑說，這是高中時的他完全無法想像的一刻。

「我以前力量比較不足，高中連比我輕的女生都摔不贏。」呂杰修笑著回憶，高中畢業後來到了台北市大，不僅資源更多、訓練更專業，他也接觸到營養學、運動科學，「會有教授來幫我們上課，教我們如何科學化的調整體重，這都是以前沒想過的事。」

至於當初為何在眾多運動項目中選擇角力，呂杰修的答案很有趣，「國中嘗試過很多項目，後來專注在柔道跟角力，但道服很厚重，在北部常常曬不乾，角力都是薄的緊身衣，整理比較方便。」

目前就讀北市大碩士班三年級的呂杰修，研究項目是運動器材研發，他解釋：「我很喜歡運動，身為運動員，我知道台灣還有很多土法煉鋼的訓練，希望能運用自己學到的經驗跟專業，幫助學弟妹在訓練上更省時、有效。」他並感謝家人的支持，「總是讓我放心做自己喜歡的事。」