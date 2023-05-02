副總統賴清德今晚出席「『信賴護理 守護台灣』感恩護理師公益演唱會暨園遊會」致詞表示，在疫情期間，所有防疫護理同仁站在第一線，成功守護國人健康，每一個護理同仁的肩上都值得佩戴一枚勳章。

賴清德致詞時表示，他一直非常珍惜過去在醫院服務時，和護理同仁並肩作戰的點點滴滴，也非常清楚在醫療服務過程中，護理人員扮演的重要角色。他們不僅24小時站在第一線守護病人健康，同時也是家屬、病人與醫療團隊最重要的橋梁。

賴清德：每一個護理同仁的肩上都值得佩戴一枚勳章。賴清德臉書

他說，令人欽佩的是，護理同仁孜孜不倦，在專業上不斷提升、在醫療工作上不忘熱情，贏得社會共同的信賴及肯定。

賴清德表示，在蔡總統上任後，也非常關心護理同仁的工作條件。這幾年衛福部持續透過政策來引領友善的職場環境，包含護病比納入醫院評鑑、護病比法制化，擴大住院護理費加成級距等，並建置「護理職場爭議通報平台」，讓護理人員聲音能夠被聽見，一起改善職場問題。

他說，去年2月行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費，希望提供護理人員更好的待遇。此外，去年也在健保醫院總額核定10億元，新增「首日住院護理費加成」，調升支付點數 30％，提升住院照護品質。這些政策改革，都是希望讓護理人員的工作權益更加受到保障。

賴清德說，他出身醫界，大家的心情他能理解。未來有機會一定和大家共同合作，持續改善護理人員的工作條件。他有一個目標，希望和大家合作，打造健康臺灣。國人更健康，國家就會更強，世界也會因此擁抱臺灣。