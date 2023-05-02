金管會證期局副局長張子敏2日指出，金管會積極參與國際組織，繼2019年指派代表參選審計監理機關國際論壇（IFIAR）理事當選後，今年任期屆滿再度參選，順利連任審計監理機關國際論壇理事。

張子敏指出，金管會順利連任審計監理機關國際論壇理事，金管會將持續在全球審計議題與會計師監理發展扮演重要角色，致力提升台灣國際能見度。

審計監理機關國際論壇理事會共有16名理事，包括8席當然理事及8席選任理事，此次審計監理機關國際論壇年會選舉4席選任理事，共有5名代表競選，除金管會當選外，其餘為巴西、希臘及土耳其審計監理機關。

張子敏表示，審計監理機關國際論壇成立於2006年，為全球審計監理機關進行審計監理經驗交流的最大組織，常設秘書處設立在日本東京，目前有54個會員國，包括歐盟國家、美國、澳洲、加拿大及日本、韓國、新加坡等國際主要資本市場審計監理機關。

金管會自2008年起加入審計監理機關國際論壇，為初始會員國之一，歷年積極投入審計監理機關國際論壇各項活動，包括主辦2015年年會、出席歷年年會及檢查工作小組會議、加入執法工作小組及理事會下委員會等。

近期因應永續資訊報導品質日益受到國際關注，金管會進一步加入審計監理機關國際論壇永續確信小組，蒐集各國永續資訊報導、確信及監理動向，有助掌握國際審計及確信發展趨勢，作為制定政策參考。

張子敏指出，金管會在參選前投入相當準備工作，包括積極參與審計監理機關國際論壇相關會議，藉出席國際會議期間積極爭取會員國支持，在順利連任理事後，金管會將更積極參與國際審計監理事務。

除了現行審計監理機關國際論壇執法工作小組及永續確信小組外，金管會將持續爭取加入審計監理機關國際論壇理事會所轄的「稽核及財務委員會（AFC）」 ，以協助提升全球和台灣的審計品質與財務資訊透明度。