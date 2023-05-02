吳東諺準備逃亡被傅子純跟張書偉攔下。（民視提供）

《市井豪門》重頭戲發生意外，讓傅子純、蕭惠、謝京穎、廖家儀看傻。（民視提供）

吳東諺在民視8點檔《市井豪門》飾演揹負2條人命的大魔王吳東諺，因犯行罪證確鑿，展開逃亡計畫，日前拍攝他到機場準備登機，被傅子純跟張書偉攔下，雙方人馬談判破裂，衝突一觸即發，從小一起長大的張書偉，得知吳東諺就是殺害自己母親的真兇，當場崩潰不已，衝上前爆打吳東諺，最後警方隨即趕到，雙方展開激戰。

這場重頭戲，出動廖家儀、倪齊民、蕭惠、傅子純、吳東諺、謝京穎、張書偉、劉奕、阿甘、周宇柔等人一起在停車場拍攝，加上武術指導及團隊將近百人為這場戲拼鬥。吳東諺表示這是他第一次拍攝槍戰戲，內心相當緊張，尤其這場是角色李成龍的大報應，被大家痛打的教訓，想必觀眾會喜歡。

但讓他永生難忘就是跟張書偉的對打戲，兩人認識10多年，終於在《市井豪門》合作，沒想到前期的難兄難弟到現在的翻臉狀態，讓他每次拍攝前內心都很掙扎，但兩人也說好打戲就來真的，只是沒想到張書偉要跪下爆打他的時候，膝蓋直接朝他下體撞，讓他痛到眼角泛淚，忍不住舉手求饒。

張書偉表示，在爆打吳東諺的過程，竟把他的西裝背心都扯破了，吳東諺見狀苦笑說「這衣服應該不會有人穿來打架」。整場打鬥戲拍到尾聲，張書偉跟吳東諺直接倒地休息，坦言真的筋疲力盡，沒有力氣了，隔天兩人都發現全身大小瘀青不斷。吳東諺說最近老婆白家綺都會等他收工幫他按摩，甚至會以演過反派的經驗鼓勵他，成為他的忠實觀眾，讓他很感動。

劇中被挾持的謝京穎表示，當下覺得「人生已到盡頭」，很多人生走馬燈閃過，覺得自己還有很多事情沒有完成，但也對後續吳東諺的下場覺得難受，她說這幾個場次都太紮實太心痛。

劇中的刑警阿甘則說這場重頭戲，10幾位演員在停車場來回奔跑，幾乎都是全力衝刺，前後大約跑了超過1公里，讓他直說比當兵還要累。而原本膝蓋就有舊傷的阿甘，當天還特別吃了止痛藥再開始奔跑，沒想到還是掛彩。周宇柔則展現近期練習的動作打戲功力，一揮拳一踢腳，都展現滿滿的受訓成果。