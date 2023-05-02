農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，夜市撈金魚將受影響，引發業者強烈反彈，農委會則立刻發布新聞稿澄清只針對哺乳類動物。台北市議員張斯綱今( 2 日)表示，動保法原本無法排入本屆議程，但有動保團體上街遊行後，農委會才匆忙送出草案引發一系列爭議，他也大酸，農委會本身就是一個「無脊椎單位」。

農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，夜市撈金魚、烏龜等都將受到影響，業者也痛批農委會影響生計。而農委會也再度發布緊急新聞稿，澄清本次主要針對哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。

張斯綱今在《國民大會》節目中指出，「農委會就是個沒有脊椎的單位」，缺蛋到現在都搞不定。他也解釋，動保法本來這個會期排不上，將會拖延到明年新一屆立法委員上任後，重新再排審，而因為上周末有許多動保團體上街遊行、呼籲修法，所以農委會才會趕忙發新聞稿、送草案到立法院，但整個法案根本都沒有想好，「農委會就是不打不動、無脊椎單位」。

同台的媒體人謝寒冰也表示，他贊同修法限制虐待動物，但修法之前應該要先了解市場狀況、各界反應、會影響多少人、補救措施是甚麼等等，但農委會甚麼都沒有做，就直接丟草案出來，被罵了就立刻收回，改口說只有針對哺乳類。

謝寒冰痛批，「農委會你種族歧視欸，蝦子惹到你是不是、還是透抽跟你有仇」，他認為，修法應該要整體考量，不能因為撈金魚被業者罵就限縮，以後難道再被業者罵就要繼續退嗎。謝寒冰也點名農委會主委陳吉仲，「把陳吉仲推到夜市阿，他也是軟體動物，去釣他阿」。