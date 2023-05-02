芬蘭先前正式加入「北大西洋公約組織」（NATO），該國周一（1日）透露，計畫批准美軍自由使用芬蘭領土和軍事基地演習和儲存國防設備，來鞏固芬蘭的嚇阻力和防禦能力，正就此和美國磋商。據報該計畫適用於部署核武。

美國和芬蘭官員上周在赫爾辛基就一項雙邊防務合作協議（DCA）談判。據香港東網2日報導，代表芬蘭的外交部政策司副司長安特爾（Mikael Antell）周一表示，協議將使美軍進入芬蘭和停留、提前儲存設備，並可能獲得美國國會批出國防資金，投資基礎設施建設。

安特爾表示，芬蘭和美國談判代表本著盟友間積極和解決方案的精神來審查協議。協議重點在於短時間內順利與美國達成全安位安全合作。有別於北約東道國支持協議，芬蘭和美國雙邊協議條約具有約束力，適用範圍更廣。

與俄羅斯接壤的芬蘭及其鄰國瑞典在俄軍入侵烏克蘭後，同時申請加入以美國為首的防禦聯盟北約。3月30日，芬蘭的申請案終於獲得土耳其批准，4月4日，芬蘭正式加入北約，成為第31個成員國。瑞典則沒那麼幸運，其申請案遭到匈牙利及土耳其以不同理由卡關，瑞典何時能夠加盟尚無眉目。

俄羅斯侵烏後，瑞典和芬蘭放棄長期奉行的軍事中立政策，於2022年5月申請加入北約。今年3月27日，匈牙利國會投票批准芬蘭入約的申請，但暫時擱置批准瑞典的申請程序，主因是瑞典時常批評匈牙利極右派總理奧班的政策。