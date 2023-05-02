身體出現小毛病可能是警訊，置之不理恐怕會出大事！一名年輕工程師連日來不斷咳嗽，還吐出黃綠色的痰，卻遲遲沒有就醫，等到連假期間才趕緊到醫院報到，未料，醫師查出他有肺炎的情況，發炎程度相當嚴重，讓醫師也不禁直呼：「年輕人一般很少肺炎這麼嚴重」。

胸腔科醫師蘇一峰今（2）日在個人臉書發文表示，有一名年輕工程師趁著昨日5月1日勞動節放假來求診，自述已經持續咳嗽約一個月，咳出來的痰是黃綠色，甚至有斷斷續續發燒的情況。蘇一峰安排患者照X光後，果不其然查出肺炎，不僅發炎指數破百，白血球的數值也飆升到1萬8，讓蘇一峰大嘆他是過勞的台灣人：「年輕人一般很少肺炎這麼嚴重」。

根據三軍總醫院衛教資訊指出，肺部若受到細菌、病毒、黴菌等感染，就可能導致肺炎，嚴重時會讓血中氧氣濃度降低，引發呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。常見的症狀為乾咳或痰液增加、發燒、呼吸急促，年紀大的患者肺炎症狀可能較不典型，也有機會出現疲倦、嗜睡、胃口變差或消化變差等症狀。

台大醫院胸腔內科醫師李建鋒表示，肺炎的高風險患者包括：年紀高於65歲以上的長者、罹患心肺疾病、中風、糖尿病等慢性病患者、臥床者、肥胖者、呼吸道感染者。若不幸染病，也可透過化痰藥物治療、氧氣治療、胸腔物理治療、支持性療法等方式醫治，一般來說，肺炎的療程需要1至2周，實際情況還得視臨床治療反應而定。