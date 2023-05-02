Ella（圖左）在跑《速命道》宣傳過程中，感受到觀眾熱情，她表示：「非常的開心，也非常的感謝大家到場支持。」（寬銀慕電影提供）.jpeg

瘦子E.SO對自己初次大銀幕演出全力以赴，總計六天全台跑了將近百場戲院見面會《速命道》女主角Ella（左）在跑宣傳過程中，感受到觀眾熱情，她表示：「非常的開心，也非常的感謝大家到場支持。」（寬銀慕電影提供）

台港聯合打造年度激速動作鉅片《速命道》上映首週末票房衝破1850萬，上映首日就登上全台票房冠軍寶座，人氣與買氣都旺到炸裂！從歌手身份跨足電影的瘦子E.SO，對自己初次大銀幕演出也全力以赴，總計六天全台跑了將近百場戲院見面會，見到影廳內滿場觀眾，瘦子也分享每一次走進影廳，都像是一場新的小巨蛋演唱會。

女主角Ella陳嘉樺更熱情的與影迷們現場互動，而電影上映第一天就強勢奪下全台票房冠軍，瘦子感恩表示：「感謝大家力挺，我真心充滿感激。」Ella也說，很為劇組開心，為大家開心，更直呼：「票房創下佳績就要導演釋出瘦子洗澡的花絮畫面！」突如其來的福利讓一旁的瘦子害羞說「這個片段在導演的D槽裡！」

電影《速命道》身為男主角的瘦子史無前例在西門大國賓與超過2800名粉絲同場觀影，不少粉絲也興奮留言「已經坐好十刷的準備了！來吧！」、「挺速命道票房冠軍第一」、「再看幾次都願意」。得知首週末票房賣出好成績，瘦子保持謙虛態度說：「我們真的盡力做到最好，也迫不及待跟觀眾分享這部電影。」他也極力推薦表示，接下來希望《速命道》能靠口碑創出更好的成績，如果喜歡這個電影，也幫忙分享給朋友們，再次感謝大家的支持。在連假三天下來，全台票房已突破1850萬，拿下新片票房冠軍。

女主角Ella同樣在跑宣傳的過程中，感受到觀眾滿滿熱情，她興奮表示：「我們上映第一天就得到票房冠軍，非常的開心，也非常的感謝大家到場支持。」Ella也分享這幾天跑QA遇到許多很可愛的觀眾，笑說：「有一個小女孩就問我『瘦子叔叔開車帥嗎？』真的好可愛。希望大家可以透過這部電影感受到很多整個電影團隊的誠意，還有我們想表達的『速度可以救人也可以殺人』的概念。」