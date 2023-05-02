電力近年來成為民眾擔心的重要事項。台電今（2）日宣布「綠電的時代真的來臨了」，表示昨日中午12時13分風光發電合計787.8萬瓩，創下歷史新高，「再生能源已是參與RE100企業的硬需求」。不過許多網友指出，光電、風電無法維持整天發電狀態，台電把剎那當成永恆，根本是昧著良心說幹話。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，昨天中午12時13分風光發電合計787.8萬瓩，創下歷史新高，其中太陽光電653.4萬瓩，打破歷史紀錄，風力發電134.4萬瓩，穩定出力表現亮眼，風光滲透率達到31.71%，「近每3度電就有1度綠電，綠電的時代真的來臨了」。

台電指出，再生能源已是參與RE100（2020至2050年間達成100%使用綠電）企業的硬需求，是國內產業外銷的剛性需求，包括「護國神山」台積電在內已有25家企業加入倡議，綠電對台灣經濟及戰略地位非常關鍵；台電提到，2022年再生能源的設置及發電量皆創下歷史新高，綠電扛起日尖峰供電重任，「讓抽蓄水力可於夜尖峰放水發電，日夜間都能充裕的調度電力」，認為電力調度的模式已經改變，「穩定供電邁向淨零」。

對此，許多網友紛紛回應，「這是好消息，問題是能每天這麼美好嗎？」、「請努力一整天都有綠電」、「剎那便是永恆？！」、「怎麼還是不敢說年發電量有多少？是怕講出來讓大家知道離2025的目標還有多遠嗎？怕讓大家知道2025的目標一定會跳票嗎？」、「昧著良心說幹話的小編，您辛苦啦」。