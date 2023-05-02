職業衛生健康服務處成立一年，回顧過去這一年，本處盤點整合職安署四區勞工健康服務中心業務及相關資源，統籌管理其輔導業務之推動，訂定考核基準及成果績效指標，亦優化其服務流程，承接及維運勞工健康照護平台業務並功能性移轉至法人官網。此外，本處亦辦理認可之勞工健康顧問服務機構及作業環境監測機構之實地訪查各15場次，共30家次。

值得注意的是，根據勞保局統計，民國109年及110年職災給付當中最常見的職業病，其實就是勞工肌肉骨骼危害，為了提升勞工健康管理，職業衛生健康服務處辦理新版KIM關鍵指標檢核實務訓練，提醒勞工留意人體所能負荷的重量，找出職場造成肌肉骨骼危害的潛在高風險因子，提高自我保護能力;另亦辦理特定化學物質與銦作業危害預防等相關專業訓練共13場次計559人次，平均滿意度93.1％，前後測平均成長28.0％。

為了強化勞工健康保護，衛生健康服務處對於作業環境監測機構與勞工健康顧問服務機構實施現地訪查，協助機構精進其服務模式及品質管理，事業單位掌握和消除工作場所的危害因素，維護工作者的健康和安全，可有效提升工作安全性和工作效益，讓勞工朋友能夠安心地工作。對事業單位來說，則是讓企業能夠長期保持穩定永續的發展。

未來職業衛生健康服務處將繼續加強職業災害預防服務業務，強化事業單位及從業勞工的宣傳教育，提高其安全衛生意識與自我保護能力，同時完善並精進現行職業衛生與健康之服務體系，加強職業危害因素的管控和消除，為勞工提供更加健康的工作環境。