兩星期前，SpaceX 發射了星艦-超級重型火箭(Starship-Super Heavy )，這是人類進軍星辰大海的開始。雖然飛到40公里高度就爆炸了，沒有達成全部的預定目標，但已創下了相當多火箭發射紀錄，指揮中心仍然響起一陣歡呼。不過，現在是收拾與檢討的時候，由於發射後的間接破壞力很大，附近居民向美國聯邦航管局(FAA)抗議，而FAA也下令Space X近期停飛，必須檢討發射後的破壞問題。

今日宇宙(universe today)報導，馬斯克讚揚了這次試射，他在推特上寫道：「祝賀@SpaceX 團隊進行了激動人心的星艦試射！為幾個月後的下一次試射，學到了很多東西。」

不過，對附近居民來說，這起試射可不是好事。自從 SpaceX 在博卡奇卡(Boca Chica)建造太空基地試以來，馬斯克與當地人的關係一直很緊張，當地人經常抱怨噪音，以及這些測試對他們社區和自然環境造成的影響。當地媒體報導，這次發射造成極大的「碎石雨」，從沿岸的南帕德里島(South Padre Island)和附近的伊莎貝爾港(Port Isabel)都有。鎮上的居民回報窗戶被打破了，“家和學校都被灰燼般的砂礫覆蓋。愈接近發射台，情況愈嚴重，由於發射台下被燒破了一個大坑，大量的混凝土射入海洋。

火箭在空中爆炸，還有人擔心殘留的推進劑可能會落到地表，造成環境破壞。

居民聯名檢舉SpaceX造成不安全飛行， FAA也立即勒令SpaceX停飛，將這起發射後局面視做「事故」，以保護公眾。換句話說，FAA 已經有效地阻止了 SpaceX 的測試工作，直到他們能夠確定未來的飛行測試，不會再威脅到公眾健康、安全和當地環境。

其實，馬斯克在發射後第一時間就做出了自我檢討，他承認沒有準備導焰溝與減震系統是錯誤的決定。

他說：「很明顯，發射台需要進行一些相當大的更改。除了半空中的爆炸，發射也摧毀了發射台系統，各種碎片四處飛揚。必須設有導焰溝來引導火箭尾氣，還要噴灑大量的水或泡沫，來抑制大的衝擊波。」

目前看來，至少他需要一兩個月的時間來整理與修復他的發射場。FAA會要求一個完整的灑水系統，以及額外的保護措施，來防止發濺的碎片撞擊燃料儲存庫。SpaceX可能需要安裝一個發射中止系統，一但超重型助推器發生異常事件時，上一級的星艦可以緊急脫離，安全返回著陸點。

在未來的一段時間，馬斯克決定將把所有測試工作，轉移到到卡納維爾角，在那裡，還有SpaceX第二個發射場地。SpaceX 有望在仲夏之前，再一次測試原型火箭。