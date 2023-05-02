女星林舒語從節目《大學生了沒》出道，甜美可人形象是許多人的女神，但2015年嫁給圈外人後，生下兩個兒子，重心也轉移在家庭。林舒語先前曾二度懷上第3胎，因子宮外孕和胎停都與寶寶無緣，今（2日）驚喜在IG曬出「一家五口照」，宣布懷上第3胎的好消息。

林舒語今日晚上在IG曬出一張「一家五口」大合照，照片中有她、她的老公、2個兒子和第3胎的超音波畫面，她幸福地表示，「嗨！寶寶！這次你的東西都帶齊了吧」；林舒語透露已經歷過兩次懷孕，卻因子宮外孕和胎停與第3胎無緣，所以這次又懷上讓她情緒很複雜。

而林舒語表示，在發現又懷上寶寶時還在出血，接下來的日子都時不時檢查出血量，還會崩潰地跟老公說自己好害怕；在林舒語感覺穩定了一段時間後，沒想到有大量鮮血湧出的感覺，她立刻胡思亂想，直到醫師照到胎兒的心跳，她才放心。

面對各種懷孕不適的症狀，林舒語還是幸福地說「我很滿足」，而全家人都準備好滿滿的愛迎接她肚子裡的寶寶；最後也向寶寶喊話，「我不害怕了！你也別害怕！健健康康的在肚子裡慢慢長大唷」。