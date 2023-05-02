大陸女星古力娜扎來自新疆，以甜美外貌而有著「新疆維納斯」的美稱，近期卻因一款褲子的穿搭造型遭到輿論砲轟，對此，她不僅在微博上發出聲明，今(2日)更曬出多張美照喜迎31歲的生日，懶理網路上的負面聲浪。

近期有網友曬出一組古力娜扎在環球影城的街拍照，卻因其下身的牛仔褲竟低腰到露出內褲頭，引發網路抨擊聲浪。對此，古力娜扎也在微博上霸氣發聲，表示：「我不覺得我穿的有問題，也想和大家說別怕，穿什麼都行。」並附上一張同款穿搭照，正面迎擊網路輿論聲浪。

此外，今日是古力娜扎的31歲生日，除了其工作室卡著時間曬出多張美照外，本人也在微博上曬出一篇生日動態，只見相關的畫面中，古力娜扎化身「魔法少女」，穿著《哈利波特》風格的魔法袍，舉著雨傘，展現她的無瑕疵美貌，讓粉絲看得嗨翻。

事實上，古力娜扎的「內褲外露」風波，除了不少網友們留言批評，表示：「低俗」、「欣賞不來。」但也有許多人為其緩頰，寫下：「美女穿著乾淨整潔，不需要受到質疑」、「穿衣自由」、「別人的日常休閒穿搭，也是不需要受到如此放大檢視」、「這種穿衣風格，很早之前就流行了吧。」