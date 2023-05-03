蘋果在官網發文指出，這項規範草案為選擇將藍牙定位追蹤這類功能內建至產品中的製造商，提供最佳作法和說明；Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security和Pebblebee等公司已表達支持。

蘋果表示，蘋果建立了藍牙追蹤裝置AirTag和「尋找」網路，其中包含一系列主動阻止不必要追蹤的功能，為業界首創。這項新的產業規範建立在AirTag保護的基礎上，透過與Google的合作，向前邁出了關鍵的一步，幫助打擊iOS和Android平台上的不明追蹤。

Google Android工程副總裁柏克（Dave Burke）說，藍牙追蹤裝置為使用者帶來巨大好處，但也帶來不明追蹤的風險，這需要全產業採取行動來解決。Android堅定致力於保護使用者，將繼續開發強大的保護措施，並與產業合作，幫助打擊濫用藍牙追蹤裝置的行為。

蘋果與Google提出的產業規範草案已透過標準制定組織網際網路工程任務組（Internet Engineering Task Force，IETF），以網際網路草案的形式提交。

蘋果邀請並鼓勵感興趣的各方人士，在接下來3個月期間針對這項草案進行檢視與評論。評論期結束後，蘋果和Google將合作處理回饋意見，並將於2023年底前發布不必要追蹤警報規範的生產實施辦法，隨後iOS和Android的後續版本將支援這項規範。