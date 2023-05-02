新北消防傳捷報！由新北市消防局第三大隊淡水分隊、第二大隊新莊分隊、第一大隊板橋中隊以及海山分隊共同組成的新北救護聯隊，於菲律賓舉辦的ACEM（Asian Conference on Emergency Medicine，亞洲急診醫學會議）救護大賽中獲得亞軍殊榮。

本次大賽共計6國12隊參賽角逐，新北市消防局共派出兩支隊伍，除奪得亞軍的新北救護聯隊外，還有第二大隊的DEATH BUSTER隊，由裕民分隊、五股分隊、五股救護義消分隊隊員組成；而新北救護聯隊能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，實屬不易。

為了爭取榮耀，2支參賽隊與於今年初開始，參賽隊員便犧牲休假進行團練，並商請台北慈濟醫院陳玉龍醫師及三軍總醫院白豐誠醫師擔任訓練教官協助規畫及指導，他們在模擬緊急情況中，迅速且有效地進行了急救處置，比賽過程中表現亦相當出色，評審們對新北消防的專業知識、組織能力和團隊合作精神給予高度評價。

新北市政府消防局局長李清安表示，本次競賽項目為多重傷病患，評分標準為團隊合作及全英文溝通技巧且要能有效率處治患者，同仁以休假時間自主訓練並報名參加比賽，吸取國際經驗及增加救護新知，著實讓人值得表揚及肯定，大家亦透過比賽的交流，不僅能讓各國EMS之間進行一場激烈的比拼，更促進了亞洲各國急救醫學領域的交流與合作。