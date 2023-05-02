小故事大啟發！有人妻和婆婆透露和父親大吵一架後，「2人已斷絕關係」，隨後她也交代整個來龍去脈，此時婆婆還藉機要教訓她「怎麼這樣和長輩說話，他是妳爸」，但她後來的一席話，瞬間讓婆婆心一驚，半句話都吭不出來，人妻也笑說，婆婆脾氣和平許多，也不敢再作妖了；對此，網友大讚人妻高招，「溫柔且堅定的黑化」、「先禮後兵」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，某天主動和婆婆透露「跟爸爸斷絕關係了」，婆婆充滿疑惑續追問，她便娓娓道來，她提到父親喝完酒後，三更半夜把弟弟的女友趕走，她有些不滿向父親指責「太過分了，看不慣不要看就好」，並認為欺負別人的女兒，若是自己家女兒三更半夜被趕出去「這樣好嗎？」，還提到，以後若要和兒子媳婦生活，若等父親老了就看別人怎麼「收拾你」，而這一席話，也讓父親暴怒，當場與她斷絕關係。

人妻看著婆婆聽完來龍去脈後，看著對方的表情在迅速回憶多年來對她的行為，並試圖要教訓她「妳怎麼可以這樣和長輩說話，他是妳爸」，於是她馬上接著回應婆婆表示，「當人長輩要有個長輩的樣子，這種的得不到尊重的了，不是年紀大一點就可以得到尊重，那也得看品行」。

人妻還不等婆婆回應，繼續接著說「不要仗著年紀就欺負年輕人，年輕人很辛苦，棺材是裝死人不是只裝老人，比年輕人得活了那麼多歲賺到了，...要知足」，而婆婆聽完後無語回應；人妻表示，和婆婆的談話後，婆婆脾氣變得「和平」許多，雖然有時忍不住想「作妖」，但下一刻也突然收起來。

貼文一出，網友紛紛留言表示「不錯...至少還有意識到要反省」、「好個指桑罵槐！讚」、「小故事大啟發」、「劍指婆婆，對我客氣點，不然以後你老了連兒子你都會見不著」、「溫柔且堅定的黑化」、「先禮後兵」、「婆婆有自知之明」、「真的，很多長輩就仗勢自己輩分大，然後做的都是很不合理的事情，真的不能倚老賣老」。