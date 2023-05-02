有美國25家軍火商參與的美台商會國防產業訪團於4月30日抵台，傳出將進入總統府由總統蔡英文親自接見，府方則否認有此消息。對此，中天《盧秀芳辣晚報》2日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「美國太平洋海軍陸戰隊退役總司令率領25家軍火商來台」的看法，許多民眾看到他們來台之後都嚇壞了，直言「我現在會開始擔心，是不是哪一天中國大陸就會打過來了」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》2日由「辮子妹」進行街訪，對於美國太平洋海軍陸戰隊退役總司令率領25家軍火商來台，許多民眾認為，「我很害怕，因為就感覺戰爭要來了啊」、「美國不要把台灣當成是你們的棋子」、「可能也是美國對抗中國大陸的策略，我們只是一個中間的關係而已」、「我現在會開始擔心，是不是哪一天就會打過來了」、「明明就知道跟內地的關係很緊繃了，為什麼還要製造這些問題出來」、「這個政府要把台灣帶入火坑，要把台灣帶入戰火，台灣人就是被民進黨矇騙了，不見棺材不掉淚，意識形態太濃了」。

而對於行政院副院長鄭文燦表示，美國軍火商來台灣，不是來賣武器，而是交流尋求合作，許多民眾也不買帳，認為「軍火商不來賣武器？不然要賣什麼？賣雞蛋嗎？」、「當然要說的比較好聽啊」、「你相信嗎？我不相信，怎麼可能平常不交流，突然來交流，你做任何事一定有目的性的，他沒有目的的話，不會花那個時間來跟你交流」、「他們來台灣賺錢的」、「他是商人總會有一些利益所圖在，不太可能純粹來聊聊天，也是要賣東西啊」。