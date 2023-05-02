隨著全球需求下滑趨勢持續，全球半導體大廠都出現獲利大幅縮水或甚至虧損的窘境。在今年第一季度財報陸續發布後，正在美國技術限制下的中國半導體業情況不容樂觀。大陸半導體企業近日相繼披露2023年第一季度財報，從20多家企業公佈的數據來看，中國半導體企業有8成利潤下滑，其中多家由盈轉虧，只有不到20%的企業營收出現增長。

據電子工程網站《維科網》指出，全球半導體業今年一季度的日子都不太好過，英特爾一季度虧損28億美元，同比下跌了134%，是英特爾有史以來最大的單季虧損。其他的大廠如三星一季度利潤下滑96%，SK海力士、美光都陷入虧損，台積電、高通、AMD等廠商獲利也都下滑。研究機構表示，全球前10大晶片企業，至少有9家下滑或虧損。

國際大廠如此，大陸半導體業情況同樣慘淡。報導說，大陸半導體業2023年第一季度業績已有20多家公佈，其中80%利潤下滑，多家企業由盈轉虧，只有不到20%的企業有增長。其中晶片設計、封測、製造等類別都在下滑或虧損，只有半導體設備業當中有有幾家迎來了較高的增長。這意味著當前半導體行業景氣大幅下滑，只有半導體設備業受益於大陸的國產替代政策，才出現業績增長的現象。

如果從近2年來的趨勢觀察，2022年中國吊銷、注銷半導體相關企業達5746家，比2021年的3420家增長68%，這2年加起來大約總共消失了近萬家半導體企業，相較於外國半導體業，整體情況顯然是更加嚴峻。雖然這些注銷的企業有很多都是蹭政策熱度、騙政府補助後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在這2年的惡劣環境下倒閉退場，證明要在競爭激烈的半導體業立足並不容易，只有數一數二的公司才能存活下來。

報導指出，目前大陸還有17萬多家晶片企業，2023年的情況又會比2022年更加困難，有理由預料2023年消失的半導體企業會更多，可能進入大規模淘汰階段。加上美國對中國半導體業技術與設備管制已形成完整的封鎖戰線，中國的半導體業肯定要面對比過去2年更加嚴峻的形勢，倒閉退場的家數可能會更大量地出現，對此大陸官方與業者都應該做好充足的準備。