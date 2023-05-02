南投縣廖姓男子不滿老母叨唸，去年3月間購買3桶汽油，在南投住處騎樓潑灑後，進屋對母親、賴姓居服員說：「我要放火燒房子」，即縱火燒房子，廖母遭火燒燙傷送醫不治，一審依殺直系尊親屬等罪判刑12年，二審法官認定廖並無殺人的故意，撤銷原判，改依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判刑10年，可上訴。

42歲廖男與胞弟、老母在南投市區同住，廖不滿母親叨唸，去年3月23日購買3桶汽油，先在住處騎樓潑灑2桶後，再打開停放騎樓的機車油箱蓋，將機車推倒導致油箱內汽油外流。

廖男持剩下1桶汽油，走進1樓客廳對母親及居服員說：「妳們出來，我要放火燒房子」， 隨後即在客廳內潑灑汽油，廖母被攙扶走到屋外騎樓，但還沒有離開騎樓範圍，廖男即以打火機在屋前點燃汽油，引起瞬間爆燃，廖母遭火燒燙傷送醫，引發感染併發症而不治。

南投地院依公共危險罪及殺直系血親尊親屬等罪判廖徒刑12年，廖否認有殺害母親犯意，提起上訴；檢察官也提上訴。

台中高分院法官審酌，廖男縱火前，事先進屋要求母親及居服員離開，雖然是故意放火，但是疏未注意母親尚未逃離，主觀上並無殺人之不確定犯意，撤銷原判，改依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判刑10年。