特斯拉執行長馬斯克近日對「去美元化」發表看法，他指出，如果將一種貨幣「武器化」的次數足夠多，其他國家就會停止使用它。前立委郭正亮1日在《全球大視野》節目提到，國際給美元儲備貨幣、貿易貨幣、投資貨幣的特權地位，可是當美國濫用時，例如暴力升息，還有隨便把別國的儲備貨幣、外匯凍結，如俄羅斯、伊朗等，一個行政命令就凍結別人的財產，跟以前皇帝抄家一樣，當然就會讓其他國家充滿了危險感。

「馬斯克講了最根本的話，就是有些東西是不能不政治化的！」郭正亮表示，你一旦政治化，它就會失去信任的基礎。美元，人家為什麼給你那麼大的，比如說儲備貨幣、貿易貨幣、投資貨幣？絕對不會是說只有你美國的金融體系特別完整，大家就給你這樣一個特權地位。因為你有鑄幣權！一個4分的本錢就可以印100元的美金，當你濫用的時候，人家為什麼要買帳？

郭正亮提到，今年以來，濫用的包括兩個部分，第一個就是用SWIFT去制裁俄羅斯，隨隨便便就把人家的儲備貨幣、外匯，給人家凍結，而且不是只有凍結俄羅斯，也凍結了伊朗、阿富汗，所以這有什麼標準？「你認為該凍結就凍結？就是這樣！」因為他凍結的範圍不只針對央行，也針對公司，尤其是個人。這個當然就會讓人家充滿了危險感，就是說我財產如果是美元，你可以查到我的帳戶，隔天我就領不出來了！

「這還得了？」郭正亮指出，還有另外一個風險，就是暴力升息，人家長期都是用美元作為儲備，造成美國的借貸利息一下從1％變成6％，這誰受得了？所以美國去年一整年下來不負責任的行為，就是這兩個部分，就是你隨便就可以去凍結人家的美元資產，不讓人家用美元來支付。這坦白講，是形同沒收財產！一個行政命令，就沒收了別人的財產？「這多恐怖啊？跟以前的皇帝不是一樣？抄家！不是抄家嗎？」