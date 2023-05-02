近年網路投資詐騙猖獗，多半透過「網路」投放不實廣告方式誤導投資人，許多投資人看到網路連結點進去後就被詐騙，為貫徹有價證券投資或業務招攬的網路廣告資訊透明公開，防堵投資詐騙廣告流竄，金管會擬具「證券投資信託及顧問法」增訂第70條之一條文草案。

第1項修正重點是「投資或業務招攬之廣告，不得有下列6種行為」，包括：使人誤信經核准經營特許業務；從事投資分析，有招攬客戶或投資勸誘行為；有保證獲利之表示；以推薦或過去績效使人誤認投資確可獲利之表示；冒用名人或公司名義，招攬或引誘投資；與前5款相關之其他不當推介行為。

第2個修正重點是實名制及下架機制：網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明或敘明事項，落實「廣告實名制」；倘於刊登或播送後，始知有不應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置，也就是廣告下架。

第3個修正重點是若刊登或播送違反規定之廣告，導致誤信廣告內容或因被詐欺而受有損害者，網路平台應與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。

台灣民眾黨黨團、時代力量黨團、郭國文、張廖萬堅、林楚茵等立委皆有提案。其中，時代力量黨團認為要增訂對違規網路平台業者的行政罰則，但金管會認為金管會非網路平台業者的主管機關，如此有逾越行政主體管轄權及證券投資信託及顧問法規範範圍疑慮。

郭國文則認為網路平臺業者得減輕或免除賠償責任之情形要排除「未自刊登或播送廣告行為獲有財產上利益」及「刊登或播送廣告行為非出於故意或重大過失」。